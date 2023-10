Xbox Series S, cosa succede in Brasile? La console aumenta di prezzo, e di tanto!

Dopo l'aumento di prezzo di Xbox Series X e di Game Pass, le problematiche economiche non hanno in alcun modo risparmiato la sorella minore dell'ammiraglia della casa di Redmond nel Sud America: Xbox Series S aumenta di prezzo in Brasile, e non di poco; questa è la notizia emersa nella giornata di oggi dal portale The Enemy.

Dalle pagine della testata di cui sopra, infatti, giunge una notizia che non renderà affatto felici i giocatori legati al marchio Xbox in Brasile, il quale è stato al centro di un'ulteriore manovra di revisione dei prezzi dell'hardware: Xbox Series S è arrivata a costare 3.599 Real, i quali corrispondono a 679,18 euro (tasso di conversione attuale). Si tratta di un cambio di prezzo molto sensibile per i giocatori, soprattutto a fronte del precedente costo che si attestava tra i 2000 ed i 2500 Real.

La notizia è emersa a pochi giorni di distanza da quando Microsoft ha svelato lo starter bundle con Xbox Series S e tre mesi di Game Pass Ultimate. Nel frattempo, però, il mondo videoludico verde crociato brasiliano è stato caratterizzato da un cambio di rotta sulla policy dei prezzi. Dalle parole della compagnia, sappiamo che l'azienda è intenzionata a "rimanere concentrata nell'offrire la migliore esperienza di gioco attraverso una gamma di punti di prezzo, in modo che i giocatori possano scegliere ciò che meglio si adatta alle loro esigenze di gioco e al loro budget". Dopo un mantenimento dei costi per diversi anni, però, è arrivato il momento per Xbox Series S di giungere sul mercato con un valore pari a 3.599 Real.