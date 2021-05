Xbox Series S costa meno su eBay: 279.90 euro, prezzo più basso di sempre

In occasione della Tech Week di eBay arriva una interessante offerta per l'acquisto di Xbox Series S: la piccolina della casa di Redmond è in vendita a 279.90 euro, ad oggi il prezzo più basso mai visto per la console next-gen di Microsoft.

La console è venduta dal negozio eshopping.srl con ben 68325 feedback, al momento sono state vendute oltre 150 Xbox Series S, del resto a questo prezzo si tratta di una proposta davvero interessante. L'oggetto è nuovo, secondo gli standard garantiti da eBay: "oggetto nuovo non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale ove la confezione sia prevista. La confezione deve essere la stessa che si può trovare in negozio, a meno che l'oggetto non sia stato confezionato dal produttore in una confezione anonima, come una busta di plastica o una scatola senza stampa."

Compra Xbox Series S a 279.90 euro, il rivenditore accetta PayPal, bonifico bancario, tutte le principali carte di credito e contrassegno (pagamento al ricevimento della merce), spedizione rapida con corriere espresso e possibilità di reso in maniera semplice e rapida.

Una buona occasione per acquistare la console Microsoft di nuova generazione a meno di 300 euro, risparmiando sul prezzo di listino e avendo la sicurezza di acquistare un prodotto nuovo e garantito.