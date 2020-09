Xbox Series S costerà 299 euro in Italia, è ufficiale

Xbox Series S è stata annunciata questa mattina con un prezzo stimato di vendita pari a 299 dollari negli USA (tasse escluse)... e per quanto riguarda il nostro paese? Xbox Italia ha fatto chiarezza sul prezzo europeo con un messaggio sui social.

"È ora di renderlo ufficiale: Xbox Series S, prestazioni next gen nella più piccola Xbox di sempre a 299€. Non vediamo l'ora di raccontarvi di più! A molto presto, è una promessa." Questo il testo del messaggio diffuso da Xbox Italia, oltretutto il prezzo di 299 euro viene riportato anche sui profilo social delle divisioni francese, spagnola e tedesca, a conferma di un prezzo unificato per il mercato europeo.

Xbox Series S è circa il 60% più compatta di Xbox Series X, supporterà la risoluzione 1440p con framerate a 120fps, upscaling 4K per i giochi e streaming di contenuti multimediali in 4K, tra le altre caratteristiche di Xbox Series S troviamo latenza bassissima, Variable Rate Shading, Variable Refresh Rate, DirectX Ray Tracing e unità SSD NVME.

La data di uscita non è ancora stata ufficializzata ma secondo i rumor la console sarà disponibile dal 10 novembre insieme a Xbox Series X, quest'ultima in vendita a 499 dollari negli Stati Uniti (tasse escluse), prezzo in euro non ancora confermato da Microsoft.