Xbox Series S: Daniel Ahmad conferma l'assenza del lettore ottico

Il celebre analista e insider Daniel Ahmad (conosciuto come ZhugeEX su Twitter e ResetERA) ha commentato il leak di Xbox Series S, affermando come la console sia reale mentre il prezzo trapelato (299 dollari) deve ancora essere confermato ai rivenditori, anche se le fonti sono come già detto molto attendibili.

Ahmad commenta la strategia di Microsoft che prevede di fatto due diverse console Xbox di nuova generazione: Xbox Series X sarà una console high end con specifiche tecniche di alto livello e un prezzo premium mentre Series S rappresenterà la fascia entry level con specifiche tecniche di medio livello e un costo di ingresso contenuto.

Entrambe le piattaforme saranno compatibili con gli stessi giochi e accessori, tuttavia Xbox Series S non avrà il lettore ottico (esattamente come PS5 Digital Edition o Xbox One S All-Digital) per risparmiare sui costi, la console permetterà dunque di utilizzare solamente giochi in formato digitale, ottimo per chi "vive" di Xbox Game Pass e vuole abbracciare la filosofia xCloud.

Secondo l'analista, Xbox Series S permetterà ai consumatori che non vogliono spendere troppo di entrare nella nuova generazione di Xbox senza per questo dover attendere un calo di prezzo di Xbox Series X. Al momento in ogni caso Microsoft non ha ancora confermato nulla e anzi si è limitata a rispondere con un meme.