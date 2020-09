Xbox Series S: un design amatoriale trasforma la console in Claptrap

Recentemente abbiamo visto il design fan made di Xbox Series S a tema Cyberpunk 2077 a cura dell'ormai celebre XboxPope. Nelle scorse ore MentalMars ha raccolto la sfida e ha creato la sua versione personalizzata di Series S, questa volta ispirata alla saga di Borderlands.

Come potete vedere nel tweet in calce alla news, la console di MentalMars prende le sembianze di Claptrap, il dispotico robot che accompagna i giocatori nelle loro disavventure in Borderlands. Claptrap è uno dei personaggi più iconici del videogioco di Gearbox e con questa versione personalizzata di Xbox Series S il sistema di raffreddamento si trasforma nell'occhio della macchina, mentre nella parte superiore è stata aggiunta persino la sua antenna. Anche il controller si tinge dei colori di Claptrap diventando di un giallo acceso nella parte anteriore e completamente nero in quella posteriore. Giudicate voi il risultato di questo design fan made e fateci sapere cosa ne pensate nello spazio dedicato ai commenti.

Ne approfittiamo per ricordarvi che la data d'uscita di Xbox Series S è fissata per il 10 novembre 2020 al prezzo di 299 euro, lo stesso giorno anche Xbox Series X raggiungerà gli scaffali dei negozi al prezzo di 499 euro. I preordini verranno inaugurati il 22 settembre per entrambe le piattaforme.