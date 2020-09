Xbox Series S: il design è bello? Il confronto con PS5 All Digital!

Il design della nuova Xbox Series S ci ha convinto? Molto diverso rispetto a quello di Xbox Series X, discutiamo dell'aspetto della console Microsoft in questo video.

La scelta operata dai progettisti della casa di Redmond per dare forma alla versione budget di Xbox Series X, contrapposta a quella di Sony per i due modelli di PlayStation 5, evidenzia la diversa strategia commerciale portata avanti da Microsoft e Sony per lanciare sul mercato le loro prossime piattaforme casalinghe.

Se da un lato, infatti, abbiamo due design di PS5 che si differenziano solo per l'assenza del lettore di dischi e che, per questo, sembrano rivolgersi al medesimo pubblico, dall'altro lato troviamo due modelli di Xbox nextgen che manifestano sin nell'aspetto il profondo solco tracciato dalla casa di Redmond per "ambire" ad abbracciare due distinte fette di mercato.

Con il prezzo di Xbox Series S a 299 euro, la nuova arrivata nella famiglia di console Xbox promette di ritagliarsi uno spazio nel salotto di molti appassionati, con tanti fan che potrebbero affiancargli una PlayStation All Digital. Da qui la domanda: il design di Series S è bello e si "armonizza" con quello di PS5, nel caso di una convivenza futura delle due macchine nella medesima postazione di gioco? Nel lasciare a voi ogni giudizio attraverso la bianca lavagna dei commenti, vi riproponiamo anche la console Xbox Series S con ventola RGB nel design alternativo proposto scherzosamente da Corsair,