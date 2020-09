Xbox Series S: un design fan made la immagina a tema Cyberpunk 2077

Dopo aver realizzato il design fan made di PS5 a tema Cyberpunk 2077, l'utente di Twitter conosciuto come XboxPope si lascia ispirare dal design di Xbox Series S e dal kolossal ruolistico di CD Projekt per reinterpretare la console nextgen di Microsoft in chiave sci-fi.

Come possiamo notare nei due render fan made condivisi sui social da XboxPope, l'altra grande fonte d'ispirazione del suo lavoro non può che essere quella dell'edizione speciale di Xbox One X a tema Cyberpunk 2077, con una scocca che richiama alla mente le atmosfere fantascientifiche di Night City e la cultura degli innesti cibernetici che imperversa tra i suoi abitanti.

Diversamente da quanto ipotizzato da Corsair con la versione RGB di Xbox Series S, però, l'autore di questo nuovo design amatoriale preferisce non applicare alcuna modifica alla griglia circolare in plastica nera che andrà a caratterizzare il sistema di raffreddamento del prossimo sistema nextgen della casa di Redmond. Giudicate voi stessi i risultati di questo esperimento grafico ammirando gli scatti che trovate in calce alla notizia, e naturalmente fateci sapere che cosa ne pensate di questa versione custom di Xbox Series S e del relativo controller.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che CD Projekt ha da poco svelato data e contenuti del nuovo Night City Wire, un appuntamento mediatico organizzato per aiutarci a ingannare l'attesa per l'uscita di Cyberpunk 2077 prevista per il 19 novembre.