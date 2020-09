Xbox Series S e design: il lato 'tascabile' della console nextgen nelle foto di Microsoft

Il nuovo speciale pubblicato sulle pagine di Xbox Wire ripercorre i passi del percorso creativo tracciato dai designer di Microsoft per dare vita a Xbox Series S, con tanto di foto inedite che evidenziano il "lato tascabile" e minimalista della console nextgen.

Gli scatti condivisi dalla casa di Redmond ci permettono di osservare Xbox Series S in diversi ambiti non necessariamente videoludici, ovvero in contesti che ci forniscono un'idea più compiuta sugli sforzi profusi dai designer del colosso tecnologico americano per "armonizzare" la console nextgen con gli oggetti e i mobili di una casa moderna.

Scorrendo le immagini possiamo così osservare Xbox Series S utilizzata come un puro "complemento di design" che, rigorosamente scollegato dalla TV, fa bella mostra di sé in un soggiorno finemente arredato. A dare il senso delle ridotte dimensioni di Xbox Series S è poi il raffronto tra la console (con relativo controller) e degli oggetti come libri, statue e candele.

Date un'occhiata alle foto che trovate in galleria e fateci sapere che cosa ne pensate del design di Series S. Prima di lasciarvi agli scatti in calce alla notizia, vi ricordiamo che i preordini di Xbox Series X e S sono partiti ieri, 22 settembre, per chi desidera aggiungerle alla propria postazione ludica sin dal giorno di lancio, previsto per il 10 novembre al prezzo rispettivamente di 499 e 299 euro.