Xbox Series S disponibile da Euronics con opzione Prenota e Ritira

State cercando una Xbox Series S da regalare o regalarvi a Natale? In questo caso Euronics potrebbe soddisfare le vostre esigenze, la catena ha infatti alcune console a disposizione da vendere tramite il sistema Prenota e Ritira.

Dal sito di Euronics è possibile prenotare e ritirare Xbox Series S, l'ordine online con consegna a domicilio non è disponibile ma potete verificare la disponibilità della console nel punto vendita a voi più vicino e prenotare un ritiro: Verifica la disponibilità e il prezzo nel punto vendita e scegli quello più comodo per te e scegli se pagare online o in negozio, prenota e ritira il tuo prodotto.

Per verificare la disponibilità vi basterà selezionare il pulsante giallo Prenota e Ritira nella pagina prodotto Xbox Series S e da qui scegliere la città di vostro interesse. Attenzione perchè nel momento in cui scriviamo le scorte sembrano essere limitatissime e solo pochi punti vendita hanno a disposizione Xbox Series S pronte per il ritiro, la situazione però è in continua evoluzione e potrebbe cambiare nel giro di pochissimo tempo.

Xbox Series S costa 299.99 euro, la console non possiede il lettore ottico Blu-Ray UHD e dunque può riprodurre esclusivamente contenuti digitali mentre i supporti fisici non possono essere utilizzati.