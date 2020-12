Xbox Series S e bundle con console e secondo controller: ora disponibile su MediaWorld!

Dopo aver allertato i giocatori in cerca di un hardware next gen con la riattivazione delle schede di PS5 e Xbox Series X sul sito di MediaWorld, la nota catena di distribuzione ha sorpreso il pubblico.

Senza alcun preavviso specifico, nel corso della giornata di venerdì 4 dicembre, lo store online del distributore ha reso disponibili nuove scorte di Xbox Series X, con la console Microsoft ancora acquistabile nel momento in cui scriviamo. Inizialmente, il restock ha coinvolto esclusivamente la "sorella maggiore" degli hardware verdecrociati, circostanza ora mutata. Altrettanto a sorpresa, infatti, il negozio online di MediaWorld consente ora di introdurre nel proprio carrello virtuale anche Xbox Series S. Di seguito, vi riportiamo dunque il link per accedere in maniera diretta alla scheda prodotto dedicata presente sul sito del rivenditore:

Xbox Series S è proposta sul portale al prezzo di listino indicato da Microsoft, equivalente a. Per una spesa di(anziché 358,99 euro), gli utenti possono invece acquistare un. Di seguito, i link associati:Esattamente come accaduto per Xbox Series X, non è dato sapere quante unità dell'hardware siano a disposizione di MediaWorld, consigliamo dunque ai giocatori interessati ad effettuare l'acquisto di provvedere rapidamente, prima di un eventuale nuovo sold-out.