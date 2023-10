Xbox Series S: disponibile lo Starter Bundle, include Game Pass Ultimate

Microsoft ha confermato in via ufficiale la disponibilità, a partire da oggi, di un interessante bundle contenente Xbox Series S. Il nome del pacchetto in questione è Starter Bundle, scopriamo tutti i dettagli su prezzo e contenuti.

lo Starter Bundle di Xbox Series S è una speciale confezione del gioco disponibile da oggi a livello globale e che include sia la versione da 512GB della piccola console bianca del colosso di Redmond che un voucher per riscattare un abbonamento della durata di tre mesi a Xbox Game Pass Ultimate. Ovviamente nella confezione è presente anche un controller bianco, compatibile sia con la console che con altri dispositivi (PC Windows e smartphone, per esempio).

Per chi si stesse chiedendo il prezzo, lo Starter Bundle di Xbox Series S è acquistabile al prezzo consigliato di 299,99 euro sul Microsoft Store e presso altri rivenditori.

Insomma, si tratta di un pacchetto molto allettante per coloro i quali vogliono esplorare il catalogo della console di ultima generazione Microsoft, poiché con l'abbonamento a Game Pass possono immediatamente scaricare Starfield, Forza Motorsport e le altre esclusive presenti nella libreria del servizio.

