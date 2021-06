Xbox Series S elogiata dall'autore di The Falconeer: 'È davvero una grande console'

Spesso si è dibattuto sulle caratteristiche di Xbox Series X e la sua controparte esclusivamente digitale Xbox Series S, con quest'ultima che non riuscirebbe a replicare le performance della versione con lettore ottico, al punto da non permette ai giochi di esprimersi al meglio delle loro capacità.

Non tutti però la vedono in questo modo e, anzi, la Series S ha la sua schiera di sostenitori. Tra questi c'è anche Tomas Sala, autore di The Falconeer, che in un'intervista a Gamingbolt l'ha definita non solo "una console davvero grandiosa" ma sottolineando anche che "sembra capace di fare tutto ciò che fa la sorella maggiore, giusto un pizzico meno".

Sala è andato ancora oltre: "Sarebbe capace una Series S di prendere un grande titolo AAA di metà generazione e farlo girare a 1080p o 1440p? Io dico che sarebbe altamente probabile". Oltre ad essere estimatore della Series S, lo sviluppatore approva anche la politica adottata da Microsoft con la doppia console unita ai vantaggi dati dall'Xbox Game Pass e l'attualmente impostazione cross-gen, definita una "solida strategia". Seppur meno al centro dell'attenzione rispetto alla Series X, la console only-digital si è comunque ritagliata il suo spazio nell'industria, e la stessa Microsoft ha spiegato perché preferire il digitale di Xbox Series S in un video. Per quanto riguarda il gioco di Tomas Sala, ricordiamo che The Falconeer è in arrivo su PS5, PS4 e Switch dove sarà disponibile attraverso la versione completa Warrior Edition.