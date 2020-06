Xbox Series S esiste davvero? Trovati riferimenti nei file di Windows

Da tempo si parla di Xbox Series S: la console economica di Microsoft da affiancare a Xbox Series X esiste davvero? Al momento nessun annuncio è giunto, tuttavia alcuni riferimenti sono stati trovati in Windows.

Nello specifico il leaker e dataminer TitleOS ha scoperto alcuni riferimenti diretti a Lockhart (presunto nome in codice di Xbox Series S) nelle librerie dell'ultimo aggiornamento di Windows, insieme ad altri codename come Scorpio (nome in codice di Xbox One X), Anaconda (Xbox Series X) e Durango (Xbox One). Ovviamente il riferimento a Lockhart non conferma in alcun modo l'esistenza di Xbox Series S, certo è che qualcosa con questo nome effettivamente esiste (oppure è esistito?), difficile dire però se vedremo mai un progetto commerciale legato a questo nome.

Da più parti l'esistenza di Xbox Series S è stata messa in dubbio mentre altri insider e giornalisti confermano come Microsoft sia effettivamente al lavoro su una console next-gen più economica di Xbox Series X, ripetendo così il dualismo visto con Xbox One S e Xbox One X. Vedremo l'annuncio di Xbox One S questa estate, durante uno dei prossimi eventi della serie Xbox 20/20? Per il momento tutto tace, restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite a riguardo.