Xbox Series S faticherà con i giochi graficamente impegnativi, per uno sviluppatore

Xbox Series S torna ad essere un argomento di discussione, con la console entry level di Microsoft che continua a destare preoccupazioni tra gli sviluppatori poco convinti dell'hardware assemblato da Microsoft per concedere ai consumatori un accesso economico alla next-gen.

Secondo Tadas Migauskas, game designer e produttore di Caverns of Mars: Recharged, Xbox Series S farà sempre più fatica man mano che continueremo ad addentrarci nella nona generazione. Parlando in una recente intervista con GamingBolt, Migauskas ha affermato che, a causa della sua minore potenza di calcolo e memoria, la piattaforma non sarà in grado di tenere il passo con le esigenze tecniche dei giochi, e che è improbabile che sia in grado di garantire costantemente i 1440p/60fps.

"Risposta breve – no", ha esordito alla domanda se Series S potesse tenere botta per tutta la generazione. "Prendiamo la metrica (imperfetta) dei TeraFLOPS e confrontiamo Xbox Series X con Xbox Series S: otteniamo una differenza 3 volte maggiore nella potenza di calcolo della GPU. La maggior parte dei giochi attuali utilizza pipeline differite, quindi il conteggio dei pixel renderizzati può tradursi in complessità di calcolo in modo piuttosto diretto. Ora, se prendiamo gli obiettivi di risoluzione previsti per entrambe le console, otteniamo una differenza di 2,25 volte. Aggiungiamo a questo le ridotte dimensioni della memoria disponibile e diventa piuttosto difficile tenere il passo".

Migauskas ha anche parlato delle differenze tra le GPU di PS5 e Xbox Series X affermando che, sebbene siano entrambi componenti hardware potenti, è probabile che le loro differenze diventino più un fattore di sviluppo man mano che la generazione avanzerà.