Xbox Series S con FIFA 23 a meno di 270 euro: super prezzo in offerta

Microsoft Store celebra l'arrivo di FIFA 23 con una incredibile promozione: acquistando Xbox Series S in offerta riceverete in omaggio una copia di FIFA 23 Digital Edition, un'offerta molto interessante per portarsi a casa la console Microsoft con uno dei giochi più attesi del momento.

Il bundle in vendita su Microsoft Store include Xbox Series S e FIFA 23 a 268 euro, prezzo interessante considerando che solo la console di listino ha un prezzo pari a 299 euro, questo vuol dire di fatto che console e gioco hanno un prezzo totale inferiore al solo acquisto di Xbox Series S a prezzo pieno, sicuramente un pacchetto molto vantaggioso.

Acquistando su Microsoft Store la spedizione standard è gratis, così come il reso in caso di problemi oppure se avete cambiato idea sul vostro acquisto. Ogni cliente può acquistare una sola console, Microsoft ricorda inoltre che FIFA 23 verrà sbloccato a partire da venerdì 30 settembre alle 00:01.

Per il resto non ci sono sorprese, la confezione di vendita è quella standard che include Xbox Series S di colore bianco, un controller Xbox Wireless della stessa tonalità, cavo HDMI, cavo di alimentazione e manualistica. La promozione è valida per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili.