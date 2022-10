Xbox Series S e FIFA 23 per PS4 in sconto su Unieuro: le nuove offerte

Il sito ufficiale di Unieuro offre alcune nuove offerte che potrebbero attirare l'attenzione di non pochi giocatori, permettendo di risparmiare qualche soldo su acquisti molto allettanti, comprese alcune console.

Unieuro mette in offerta Xbox Series S al prezzo di 259,90 euro, in sconto del 13% rispetto ai consueti 299,90 euro di listino. Se ancora non avete compiuto il salto verso la next-gen targata Microsoft, questa potrebbe essere una buona occasione per passare alla nuova piattaforma only-digital e godersi così un ampio catalogo di produzioni grazie ai vantaggi offerti da Xbox Game Pass. Sconti anche per Nintendo Switch: le versioni con Joy-Con grigi e neon rosso e blu sono infatti proposti a 269,90 euro anziché 299,90, con uno sconto pari al 10%.

Lato software si segnala un'offerta per la versione PlayStation 4 di FIFA 23, con un piccolo sconto a pochi giorni dalla sua uscita sul mercato. L'ultimo gioco calcistico targato EA può essere acquistato a 57,99 euro, il 17% in meno rispetto ai 69,99 euro di listino. Per concludere, cinque giochi per Nintendo Switch vengono proposti con uno sconto del 16%: tra questi troviamo anche il recente Splatoon 3 in vendita a 49,99 euro, lo stesso prezzo di Mario Strikers Battle League Football, Kirby e La Terra Perduta e Leggende Pokémon Arceus.