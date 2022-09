Xbox Series S va forte in Giappone: ha superato PlayStation 5 nelle vendite settimanali

Al termine di un Tokyo Game Show con Phil Spencer sempre più interessato ai giochi giapponesi, la classifica nipponica delle vendite console riflette gli sforzi compiuti da Microsoft per soddisfare i gusti del pubblico del Sol Levante: Xbox Series S è infatti riuscita a superare il totale di PS5 e PS5 Digital vendute.

Dalle ultime rilevazioni effettuate da Famitsu emerge l'interesse crescente dei videogiocatori giapponesi per le piattaforme verdecrociate, con la "sorella minore" di Xbox Series X a fare da volano al successo commerciale della nuova famiglia di console Microsoft.

Il sorprendente dato delle 13.211 Xbox Series S acquistate in Giappone nell'ultima settimana, infatti, supera il totale delle PlayStation 5 (8.739) e delle PS5 Digital Edition (2.441) commercializzate nel medesimo lasso di tempo. Considerando la storica diffidenza del pubblico nipponico per le console Microsoft, diventa sempre più difficile 'giustificare' il successo di Xbox Series S come un riflesso degli ormai cronici problemi logistici e produttivi che stanno rendendo PS5 introvabile. Dal lancio dell'attuale generazione di console, il computo totale delle Xbox Series X/S vendute in Giappone supera le 330.000 unità e, osservando l'andamento delle classifiche settimanali, sembra essere destinato a crescere in maniera esponenziale nel corso dei prossimi mesi.

Tornando alle rilevazioni di Famitsu, ormai non fa più notizia lo strepitoso successo di Nintendo, con la famiglia di console Switch che rimane stabilmente in testa alla classifica settimanale delle piattaforme casalinghe più acquistate dal pubblico nipponico:

Nintendo Switch OLED - 96,889 (2,622,850)

Nintendo Switch - 25,683 (18,692,443)

Xbox Series S - 13,211 (178,457)

PlayStation 5 - 8,739 (1,658,430)

Nintendo Switch Lite - 4,986 (4,891,228)

PlayStation 5 Digital Edition - 2,441 (267,251)

Xbox Series X - 866 (159,791)

New Nintendo 2DS XL (2DS incluso) - 29 (1,188,709)

PlayStation 4 - 12 (7,819,872)

Con la sempre più imminente apertura della stagione più fruttuosa per l'industria dei videogiochi, da qui alle prossime settimane capiremo se le nuove scorte di PS5 promesse da Sony entro fine 2022 riusciranno a smuovere la classifica delle console più vendute in Giappone.