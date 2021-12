Xbox Series S - Fortnite & Rocket League Pack in super offerta su Amazon

Super promozione su Amazon per acquistare una Xbox Series S, la console è infatti in offerta nel bundle Fortnite & Rocket League a soli 269,98 euro, con lo sconto del 10% (pari a 30,01 euro) dal prezzo di listino di 299,98 euro.

Questo speciale bundle di Xbox Series S include il pacchetto Midnight Drive e 1.000 V-Buck per Fortnite, 1.000 crediti e diversi add-on per Rocket League. Con il pacchetto Midnight Drive per Fortnite puoi personalizzare il tuo avatar con il completo Dark Skully, Dark Skully Satchel Back Bling, il Piccone Spaccator oscuro e 1000 V-Buck da spendere per gli oggetti che preferisci nella Battaglia reale di Fortnite e molto altro ancora.

Gli add-on di Rocket League includono l'auto Masamune viola, Purple Virtual Wave Boost, Ruote Zefram viola e 1.000 crediti utilizzabili per creare progetti, passare al Rocket Pass Premium o acquistare oggetti aggiuntivi nel negozio di di Rocket League.

Clicca qui per acquistare il bundle Xbox Series S – Fortnite & Rocket League Pack ad un prezzo scontato su Amazon

Con l'acquisto di Xbox Series S consigliamo sicuramente l'attivazione di un abbonamento Xbox Game Pass, acquistabile su Amazon: Game Pass 3 mesi ci viene proposto a 29,99 euro ed l'abbbonamento da 6 mesi a 59,99 euro, se invece cercate un abbonamento Game Pass Ultimate (che include i vantaggi di Xbox Game Pass e Live Gold), 1 mese è acquistabile a 12,99 euro e 3 mesi a 38,99 euro.