Xbox Series S con Game Pass disponibile da Gamelife, trovate anche controller e cuffie

Tra le offerte di Gamelife in evidenza per il mese di giugno troviamo anche una vetrina su Xbox Series S, la console next-gen economica di casa Microsoft, in vendita in bundle con abbonamento Game Pass o Game Pass Ultimate. Disponibili anche accessori come i controller wireless e le cuffie.

Nello specifico Gamelife propone il bundle Xbox Series S con Xbox Game Pass (3 mesi) o Xbox Game Pass Ultimate (3 mesi) a partire da 309 euro mentre Xbox Series S (pacchetto standard senza abbonamenti o altri accessori) costa 299 euro.



Da Gamelife trovate anche i controller wireless Xbox a 61 euro nelle colorazioni Robot White e Carbon Black mentre le varianti Shock Blue, Pulse Red, Daystrike Camo e Electric Volt in edizione limitata costa 66 euro l'uno. Le cuffie stereo per Xbox One costano 51 euro, disponibili anche abbonamento Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate mensili, trimestrali e semestrali. Tutto quello che serve per iniziare a divertirsi e sfruttare al massimo la propria console.



Per scoprire tutte le altre offerte attive nel mese di giugno vi rimandiamo al volantino Spendimeno di Gamelife dove trovate gli sconti divisi per categoria, con promozioni su videogiochi, console, accessori, gadget, merchandising, giochi da tavolo, LEGO e tantissimi altri prodotti in vendita sul sito e nei negozi della catena Gamelife.