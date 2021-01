Xbox Series S tra Game Pass e giochi next gen: le riflessioni degli autori di The Medium

Il produttore di Bloober Team, Jacek Zieba, riflette sulle potenzialità di Xbox Series S e sulla strategia nextgen portata avanti da Microsoft con Xbox Game Pass e la decisione di lanciare sul mercato una "versione economica" di Series X.

Nel corso di un'intervista concessa a WCCFtech, il rappresentante della software house polacca che si accinge a pubblicare l'horror The Medium si ricollega ai dubbi della community sulle potenzialità grafiche di Xbox Series S (specie al termine dell'attuale fase crossgen) per spiegare come "al momento è davvero difficile giudicare la situazione, non possiamo farci un'idea completa se non aspettiamo di vedere come si comportano i giochi che usciranno in questa fase di Xbox Series X e Series S".

In qualità di produttore, Zieba prova inoltre a descrivere la strategia nextgen di Microsoft da un punto di vista squisitamente aziendale e sottolinea che "Microsoft ha compiuto ogni genere di sforzo per garantire che i giochi siano il più possibile simili su entrambe le loro piattaforme nextgen, e questo nonostante le notevoli differenze di potenza. S'è c'è una cosa di cui possiamo essere certi, però, è che Xbox Series S in combinazione con Xbox Game Pass è davvero un'ottima opzione, specie per le persone che desiderano tornare ai videogiochi o per chi semplicemente vi si avvicina solo adesso".

