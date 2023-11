Su Xbox Series S il Game Pass spopola, la console ha conquistato un nuovo pubblico

Theresa van den Boogaard, ex Senior Product Marketing Manager di Microsoft, ha aggiornato il proprio curriculum su LinkedIn rivelando alcuni dettagli interessanti su Xbox Series S, piattaforma per la quale la van den Boogaard ha seguito la fase di lancio sul mercato.

Scopriamo così che Xbox Series S è la console Microsoft venduta più velocemente nella storia di Xbox e di fatto anche la piattaforma che ha permesso di acquisire il maggior numero di nuovi giocatori provenienti da altri ecosistemi e anche persone che non giocavano affatto e che hanno optato per Xbox Series S come prima console. Inoltre, Series S ha un tasso di adozione del Game Pass pari al 70%, di fatto quindi sette possessori su dieci sono abbonati al servizio Microsoft.

Numeri interessanti ma che non stupiscono, più volte Microsoft ha parlato di Xbox Series S come di un elemento fondamentale della strategia per diffondere il Game Pass. Xbox Series S costa poco (anche grazie alle offerte dei rivenditori e ai numerosi bundle) ed è l'ideale porta di ingresso per il mondo Xbox, inoltre il fatto che non abbia un lettore ottico spinge i consumatori ad abbonarsi a Game Pass per avere sempre a disposizione un catalogo di nuovi giochi ad un prezzo contenuto.