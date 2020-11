Xbox Series S gameplay: ecco come girano Forza Horizon 4, Gears 5 e DOOM Eternal

Mentre la community attende con impazienza l'avvento della nextgen, i giornalisti di GameSpot hanno confezionato un nuovo video su Xbox Series S per mettere alla prova la console nextgen economica di Microsoft in diversi giochi.

In assenza di produzioni espressamente sviluppate per la nuova generazione di piattaforme Microsoft, i titoli scelti dalla redazione di GameSpot rappresentano le due categorie di giochi che accompagneranno l'uscita di Xbox Series X e Series S. Ci riferiamo ovviamente ai titoli retrocompatibili e a quelli che, pur provenendo da Xbox One, sfrutteranno (almeno in parte) le potenzialità delle nuove macchine verdecrociate tramite update con ottimizzazioni grafiche o meramente prestazionali.

La rosa di giochi selezionati per questa prova annovera DOOM Eternal, Final Fantasy XV, Forza Horizon 4, Gears 5, The Outer Worlds e Yakuza Like a Dragon, ciascuno alla risoluzione di 1440p che rappresenta il "target di mercato" di Xbox Series S ma che, come testimoniato recentemente dai Moon Studios con la versione 4K per Series S di Ori and the Will of the Wisps, può essere superato dagli sviluppatori in base alle proprie necessità.

Nel lasciare a voi ogni giudizio sulla "qualità grafica" dei giochi analizzati in questo video, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Xbox Series S, i risultati dei nostri test con termoscanner su quanto scalda Xbox Series S e, sempre per rimanere nella nextgen targata Microsoft, la nostra recensione di Xbox Series X.