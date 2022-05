Xbox Series S e Ghostwire: Tokyo in offerta su eBay per il weekend

Mentre continuano le offerte su FIFA 22, Elden Ring ed Horizon Forbidden West su eBay, quest'oggi il marketplace online propone una serie di sconti molto interessanti sempre in ambito videoludico.

Di seguito, nello specifico, gli sconti:

La disponibilità di Xbox Series S è indicata come limitata dal rivenditore, che sottolinea come ne abbia vendute già 408 nel momento in cui stiamo scrivendo. Il venditore in questione possiede il 99,5% di feedback positivi, con evasione immediata. La console è ovviamente nuova e sigillata: non si tratta di un'unità usata.

Discorso analogo anche per Ghostwire: Tokyo (vi rimandiamo alla nostra recensione di Ghostwire: Tokyo), per cui la disponibilità viene indicata come "limitata" dal rivenditore, che ha il 99,7% di feedback positivi e garantisce la consegna gratis prevista tra venerdì 13 Maggio e lunedì 16 Maggio 2022, con possibilità di effettuare il pagamento con PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. La restituzione è possibile entro 30 giorni, con rimborso completo ed il venditore che paga le spese di spedizione per la restituzione.

Le offerte saranno disponibili per tutti il weekend, ma vista la disponibilità limitata consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente onde evitare possibili sorprese negative.