Xbox Series S con Hogwarts Legacy a 119.98 euro da GameStop portando indietro il tuo usato

A febbraio da GameStop continua la supervalutazione di PS4 e PS4 PRO e per l'occasione vi segnaliamo una nuova promozione valida fino al 19 febbraio che vi permetterà di acquistare Xbox Series S con Hogwarts Legacy ad un prezzo davvero vantaggioso, poco più di 100 euro per l'intero pacchetto.

GameStop Italia propone Xbox Series S in bundle con Hogwarts Legacy a 319.98 euro, tuttavia è possibile risparmiare ben 200 euro portando indietro una console PlayStation 4 PRO e abbassando così il costo del pacchetto a soli 119.98 euro, prezzo davvero incredibile che vi permetterà di acquistare non solo Xbox Series S ma anche uno dei giochi più apprezzati e venduti del momento.

La PS4 PRO riportata indietro deve essere integra, funzionante e non manomessa, completa di controller originale e cavi mentre non serve avere la scatola e/o altri prodotti presenti originariamente nella confezione. GameStop specifica che "se il sigillo di garanzia è rimosso e/o danneggiato la console non potrà essere ritirata. Alcuni modelli possono essere ritirati anche se non funzionanti."

L'offerta è valida fino al 19 febbraio 2023, salvo esaurimento scorte, dunque se siete interessati a comprare Xbox Series S e avete una PS4 PRO da dare indietro, affrettatevi prima che sia troppo tardi.