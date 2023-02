Xbox Series S con Hogwarts Legacy: il bundle Amazon è scontato di 55 euro

Super offerta di febbraio su Amazon Italia, nel momento in cui scriviamo il rivenditore propone Xbox Series S con Hogwarts Legacy al prezzo di 319,98 euro con un risparmio di 55 euro (-14%) rispetto al prezzo di listino del pacchetto e 34 euro in meno rispetto agli articoli acquistati separatamente.

Il bundle Xbox Series S con Hogwarts Legacy costa 319.98 euro e include una console Xbox Series S, il pacchetto Gilded Hunter per Fortnite, Rocket League e Fall Guys, una copia digitale di Hogwarts Legacy; Controller Wireless per Xbox, cavo di alimentazione e cavo HDMI. Gilded Hunter include "contenuti esclusivi di Fortnite, Rocket League e Fall Guys ti aspettano tra cui costumi per i tuoi personaggi, armi, auto, poteniziamenti, emote, crediti e molto altro."

Il pacchetto in vendita a prezzo scontato è disponibile solamente per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili, il prezzo è sicuramente interessante e vi permetterà di acquistar una console Xbox Series S nuova di zecca con un controller Wireless bianco, contenuti extra per giochi di successo come Fortnite, Rocket League e Fall Guys, oltre ad un gioco appena uscito come Hogwarts Legacy, ovviamente in formato digitale in quanto Xbox Series S, come noto, non è dotata di lettore ottico.