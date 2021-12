Xbox Series S con Forza Horizon 5 in sconto da Euronics al miglior prezzo per Natale

Euronics propone un'interessante offerta per tutto coloro desiderosi di mettere le mani sopra una Xbox Series S. La console next-gen ony digital di Microsoft è in vendita online con la possibilità di ricevere in bundle un codice per scaricare gratis la versione standard di Forza Horizon 5.

Disponibile dallo scorso 9 novembre 2021 e capace di ottenere subito un enorme successo di critica e pubblico (con Forza Horizon 5 che ha superato i 12 milioni di giocatori in solo un mese), il racing game di Playground Games offre ai giocatori un'enorme mappa da esplorare ambientata in Messico, alla ricerca di gare ed eventi a cui prendere parte con le oltre 500 vetture presenti.

Come testimoniato anche dalla nostra recensione di Forza Horizon 5, siamo davanti ad uno dei migliori giochi di corse mai realizzati, impressionante non solo per la qualità del sistema di guida e per la vasta quantità di contenuti, ma anche per una resa visiva stellare che spinge al massimo le capacità tecniche delle piattaforme next-gen di Microsoft. Le grandi soddisfazioni per tutti gli amanti del genere non mancheranno.

Ilbundle Xbox Series S offerto da Euronics è quindi la giusta occasione per fare il salto nella nuova generazione, giocando subito uno dei migliori titoli attualmente in commercio.