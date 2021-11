Xbox Series S: Khaby Lame e Rocket League nello spot sul 'calcio con le auto'

Dopo lo spot di Xbox Series S con Khaby Lame e Fortnite, la collaborazione tra il fenomeno social e Microsoft prosegue nel solco di Rocket League e del sogno cullato da chi desidera partecipare a delle frenetiche partite di "calcio con le auto".

Prendendo spunto dalle esilaranti clip del famosissimo TikToker Khaby Lame e da un video su YouTube di un gruppo di amici che disputa una partita a calcio guidando la propria automobile, il reparto marketing della casa di Redmond costruisce una simpatica scenetta che spiega quanto sia semplice cimentarsi in una sfida simile a Rocket League su Xbox Series S.

Anche stavolta, come nello spot sui fortini da costruire in Fortnite, il team Xbox ricorda a chi guarda il video l'estrema facilità di utilizzo di Xbox Series S e, soprattutto, le sue funzionalità nextgen tra velocità, prestazioni, contenuti e connessione. Non manca nemmeno il riferimento alla "più piccola Xbox di sempre" che accompagna da sempre la comunicazione di Microsoft su Xbox Series S, insieme al suo prezzo e alla possibilità di sfruttarla per accedere a tutte le funzioni della "sorella maggiore" Xbox Series X come il Quick Resume, la retrocompatibilità avanzata con FPS Boost e, con Xbox Game Pass Ultimate, i servizi in streaming di Xbox Cloud Gaming.