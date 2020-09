Xbox Series S svelate le specifiche tecniche, fino a 1440p e prezzo di 299 euro

Dopo l'annuncio ufficiale di Xbox Series S da parte di Microsoft, si continua a discutere delle potenzialità dell'hardware, destinato a incarnare la console Xbox più piccola mai creata.

Ad offrire nuovi spunti di riflessione sulle potenzialità dell'hardware è nuovo leak, che ha messo nelle mani del pubblico il trailer di presentazione di Xbox Series S. Il video, oltre a mostrare nel dettaglio il design della console, offre numerosi dettagli sulle specifiche tecniche di Xbox Series S, svelandone la potenza e le caratteristiche. Di seguito, vi proponiamo un riepilogo dei principali dettagli offerti dal trailer:

Xbox Series S sarà il 60% circa più piccola di Xbox Series X

di Xbox Series X Equipaggiata con un SSD NVME Custom , supportato dall' Xbox Velocity Architecture . Con questo, la console punta a tempi di caricamento incredibilmente veloci e alla possibilità di passare rapidamente da un gioco all'altro

, supportato dall' . Con questo, la console punta a tempi di caricamento incredibilmente veloci e alla possibilità di passare rapidamente da un gioco all'altro Compatibile solamente con contenuti digitali (assente il lettore ottico)

(assente il lettore ottico) Frame rate sino a 120 fps con risoluzione a 1440p

con risoluzione a DirectX Ray Tracing

Variable Rate Shading

Variable Refresh Rate

Latenza bassissima

bassissima 4K streaming media playback

Upscaling 4K per i giochi

Il filmato si chiude confermando che la finestra di lancio prevista per Xbox Series S è il novembre 2020, esattamente come per Xbox Series X. Il prezzo, già noto, corrisponde a 299 dollari. Come sempre, potete visionare il trailer direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye. Cosa ve ne pare di questo nuovo hardware verdecrociato: siete incuriositi da Xbox Series S?