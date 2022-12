Xbox Series S con lettore di dischi? Un designer reimmagina la console Microsoft

Il successo commerciale di Xbox Series S sprona il creatore di contenuti Dreamer360X a immaginare un nuovo modello della 'console nextgen economica' di Microsoft caratterizzato da un design aggiornato e, soprattutto, dalla presenza di un lettore di dischi.

La piattaforma casalinga ipotizzata dall'artista indipendente si rifà al form factor di Xbox Series S e ad una delle peculiarità estetiche (e funzionali) della 'sorella maggiore' Xbox Series X, ovvero la griglia nero-verde della grande ventola.

Le modifiche al sistema di dissipazione rientrano però in un ventaglio più ampio di interventi all'estetica e all'hardware della 'nuova' Xbox Series S immaginata da Dreamer360X: il suo modello aggiornato vanta infatti delle dimensioni leggermente ridotte in altezza ma aumentate in larghezza per fare spazio, appunto, al lettore di dischi.

Il design ibrido tra Xbox Series X e Series S del mockup di Dreamer si riflette anche nella doppia colorazione nera o bianca dei bundle che, a suo dire, potrebbero essere venduti al prezzo di 329,99 euro. Date un'occhiata alle immagini del design fan made del modello di Xbox Series S con lettore di dischi teorizzato dall'artista indipendente e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un approfondimento sulle potenzialità retrogaming di Xbox Series S.