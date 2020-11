Xbox Series S limita la strategia nextgen di Microsoft? Ne parla il System Architect

In un'intervista concessa al collettivo di Digital Foundry, il System Architect di Xbox Series S, Andrew Goossen, si è detto certo del fatto che la "sorella minore" di Series X non limiterà affatto la strategia nexgen di Microsoft ma che, al contrario, riuscirà persino a rafforzarla e a farla evolvere nel tempo.

Dalle colonne di Eurogamer.net, l'alto rappresentante del team di progettisti che, sotto la supervisione di Jason Ronald, ha contribuito a dare forma all'hardware, al design e all'ecosistema unificato di Xbox Series X|S, si è riallacciato alla discussione che sta avvenendo sui social e sui principali portali di settore per offrire il suo importante punto di vista.

A proposito delle ipotetiche limitazioni imposte da Series S alla strategia nextgen di Microsoft (e quindi alle potenzialità teoriche di Series X), Goossen spiega che "ho sentito dire che Series S è un limite della nostra nextgen e che non fa esprimere appieno la potenza di Series X, ma in realtà vedo che Series S può solo promuovere e far avanzare la nostra strategia perchè sarà proprio grazie a Series S che avremo l'opportunità di portare su nextgen un numero maggiore di giochi sviluppati per il nostro ecosistema. Sin dal principio volevamo assicurarci che fosse venduta a un prezzo concorrenziale, proprio per permetterci di spingere sulla nextgen senza limitarla".

Stando a Goossens, quindi, sarà proprio grazie al successo di Xbox Series S (pronosticabile in funzione del suo prezzo economico) che Microsoft potrà attrarre un maggior numero di utenti e, conseguentemente, di sviluppatori interessati a portare e ottimizzare su piattaforme verdecrociate i loro progetti. Cosa ne pensate delle dichiarazioni del System Architect di Series S? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine trovate il nostro speciale su dubbi e potenzialità di Xbox Series S.