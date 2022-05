Xbox Series S: un limite tecnico starebbe facendo impazzire molti sviluppatori

Malgrado il successo di Xbox Series S, la piccola console Microsoft che grazie al prezzo contenuto e alla buona disponibilità ha raggiunto le case di molti videogiocatori, sembrerebbe che l'hardware non all'ultimo grido stia mettendo in grosse difficoltà alcuni team di sviluppo.

A svelare questo dettaglio sono i membri del team di Digital Foundry, i quali nell'ultimo episodio del loro Direct Weekly podcast hanno proprio parlato di Xbox Series S. Stando alle parole degli esperti di DF, che hanno contatti con numerose software house, sono sempre più numerosi gli sviluppatori che stanno incontrando enormi difficoltà nello sviluppo di produzioni di ultima generazione sulla console. Sembrerebbe che la problematica principale della console economica e priva di lettore ottico non sia da ricercare nel processore o nella scheda video, ma nel ridotto quantitativo di memoria in dotazione. Per chi non lo sapesse, Xbox Series S dispone solo di 10 GB di RAM (a differenza dei 16 GB di Series X) ma gli sviluppatori hanno accesso solo ad una fetta di questa memoria, visto che 2 GB sono impegnati nella gestione del sistema operativo.

Purtroppo le voci di corridoio di cui parla Digital Foundry non possono essere al momento confermate, ma è chiaro che, nel caso in cui dovessero trovare conferma, si tratterebbe di un fattore preoccupante per il supporto a lungo termine della macchina da gioco.

