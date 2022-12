Xbox Series S diventa un mangianastri! Al via il contest con 3 mesi di Game Pass Ultimate

La divisione italiana del team Xbox invita tutti gli appassionati di videogiochi a partecipare a un simpatico contest sui social che mette in palio un mangianastri con design ispirato a Xbox Series S e 3 mesi di Game Pass Ultimate.

Realizzato in collaborazione con Ontwice Interactive Services, il contest è aperto a tutti i maggiorenni che risiedono in Italia: per parteciparvi, basta retwittare il messaggio pubblicato da Xbox Italia.

Il vincitore del contest riceverà un mangianastri in edizione limitata con design ispirato a Xbox Series S e un codice per riscattare gratuitamente tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, il tier che comprende l'accesso al ricco catalogo dei giochi fruibili su PC e console Xbox con Game Pass, ai titoli EA Play, a Xbox Cloud Gaming e ai diversi Vantaggi.

Il termine ultimo per partecipare alla singolare iniziativa lanciata da Microsoft e Xbox Italia è fissato per martedì 27 dicembre 2022. In calce alla notizia trovate i tweet con tutte le informazioni condivise da Xbox Italia sui termini e sul regolamento del contestin aggiunta al link per ascoltare Better Together, una playlist su Spotify con canzoni e brani strumentali tratti dalle colonne sonore di giochi come Prey, Halo Infinite, Sea of Thieves, Fallout 76, Minecraft, Dishonored, The Elder Scrolls 5 Skyrim e Deathloop. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Xbox Series S.