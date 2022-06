Quanta memoria ha Xbox Series S?

La piccola di casa Microsoft, Xbox Series S, è una console che nel tempo ha saputo attirare l'attenzione di un numero sempre più ampio di utenti particolarmente vicini all'offerta esclusivamente digitale della macchina, spesso legata al pacchetto di Xbox Game Pass: ma quanta memoria interna offre Xbox Series S?

La capienza dell'SSD di Xbox Series S ammonta a 512GB, che scendono agli effettivi 364GB disponibili per l'utente alla prima accensione della console. Si tratta certamente di uno spazio piuttosto limitato, coerentemente alla dimensione ridotta della piattaforma e al basso prezzo di vendita: un compromesso che sembra aver avuto successo in un mercato dove PlayStation 5 e Xbox Series X continuano ad essere difficili da reperire a causa delle scarse quantità prodotte.

Da non sottovalutare, inoltre, l'offerta quasi obbligatoria di Xbox Game Pass, che proprio sulla "sorella minore" di Series X riesce ad esprimere il suo pieno potenziale: un elenco di giochi esclusivamente in digitale continuamente aggiornato e con una solida base di partenza di titoli first party Microsoft. E sembra che la macchina stia avendo grandi riscontri perfino in Giappone: a maggio Xbox Series S ha infatti superato le vendite di PlayStation 5.

Rimanendo in tema, ecco alcune particolari Xbox Series S a tema Top Gun Maverick e Stranger Things.