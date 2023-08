Xbox Series S merita rispetto! Giocatore crea la Todd Howard Edition aspettando Starfield

L'anno extra di attesa per Starfield ha offerto ad un fan molto abile e creativo tutto il tempo per ideare e creare una Xbox Series S a tema, dedicata in maniera specifica a Todd Howard, mastermind di casa Bethesda (e da qualche tempo anche di casa Microsoft) che ha firmato la nuova epopea GDR sci-fi.

"Ho finito la mia Xbox nel tempo libero. Non vedo l'ora che arrivi il mese prossimo. Xbox Series S merita un po' di rispetto. Con questa console giocherò a Starfield con orgoglio", ha scritto Wolfykurt, autore della Xbox Series S Todd Howard Edition. Con questa creazione, che potete ammirare in tutto il suo splendore nelle immagini allegate a questa notizia, l'utente ha voluto omaggiare non solo Starfield, che non vede l'ora di giocare, e Todd Howard, che l'ha diretto, ma anche la piccola Xbox Series S, che a suo dire merita rispetto.

Sovente bistrattata e talvolta criticata anche dagli addetti ai lavori, la piccolina di casa Xbox farà girare Starfield alla risoluzione nativa di 1440p con un framerate di 30fps, laddove sua sorella maggiore riuscirà a spingersi fino alla risoluzione 4K, rimanendo anch'essa ancorata a 30fps. Il blocco del framerate è stato implementato per spingere al massimo la fedeltà visiva e al contempo evitare fastidiose fluttuazioni.

Ufficialmente parlando, Microsoft non ha dedicato console in edizione speciale a Starfield. In compenso, metterà in commercio il controller Xbox e l'Headset Starfield Edition, oltre ad un orologio, incluso nella Constellation Edition di Starfield, che riproduce uno dei gadget che i giocatori avranno a disposizione durante l'avventura.