Xbox Series S messa a nudo: il video teardown di DF svela i segreti dell'hardware

L'esperto collettivo di "analisti tecnoludici" di Digital Foundry ha effettuato un teardown completo di Xbox Series S per scoprire i segreti dell'hardware della console nextgen di Microsoft.

Dopo aver tessuto le lodi della "sorella minore" di Xbox Series X con le numerose analisi prodotte nei mesi che hanno accompagnato l'uscita sul mercato delle piattaforme di ultima generazione, il team di DF torna così su Xbox Series S per studiarne ogni singolo componente.

Sin dal titolo del video speciale realizzato per condurre questo teardown, Digital Foundry descrive Xbox Series S come "la superba mini-console di Microsoft", premiando così il lavoro svolto dai progettisti della casa di Redmond nel garantire funzionalità e prestazioni da nextgen in un sistema molto efficiente e dalle dimensioni estremamente contenute.

Oltre ai numerosi spunti di riflessione di natura tecnica, ciò che emerge dall'analisi di DF è "l'eleganza" delle soluzioni ingegneristiche adottate da Microsoft nel progettare una console dal design modulare. Già in passato, d'altronde, diversi youtuber specializzati hanno speso parole al miele per l'hardware di Xbox Series S che presenta solo un cavo al suo interno, un design che contribuisce ad attutire le vibrazioni e il rumore generato dalla console.

Nel trailer di Digital Foundry vengono condotte anche delle comparative tecniche tra la scheda madre di Xbox Series S e la corrispondente motherboard di Series X, che ricordiamo essere suddivisa in due parti connese a una griglia centrale in alluminio per dissiparne il calore generato e ridurne le dimensioni. Già che ci siamo, vi riproponiamo il teardown ufficiale di PlayStation 5 e il teardown di Xbox Series X condotto da DF.