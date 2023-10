Xbox Series S: Microsoft svela lo Starter Bundle con tre mesi di Game Pass Ultimate

In vista delle prossime vacanze natalizie (il periodo dell'anno più redditizio per l'industria dei videogiochi), se Sony alza il sipario su PS5 Slim con design modulare la casa di Redmond risponde 'per le rime' presentando ufficialmente il nuovo Starter Bundle di Xbox Series S.

Dalle colonne del blog istituzionale di Xbox Wire, Bogdan Bilan (senior marketing manager di Microsoft) fa gli onori di casa ed esorta tutti gli appassionati di videogiochi a non lasciarsi sfuggire l'occasione di acquistare ad un prezzo promozionale una console Xbox Series S con tre mesi di accesso 'gratuito' a tutti i servizi associati a Xbox Game Pass Ultimate.

Oltre alla versione 'standard' di Xbox Series S in colorazione bianca con 512GB di memoria interna, lo Starter Bundle offre quindi l'opportunità di fruire per tre mesi tutti i servizi del tier Ultimate di Xbox Game Pass, tramite il quale è possibile accedere a centinaia di videogiochi come Starfield, Forza Motorsport e Lies of P.

Il livello di abbonamento Ultimate di Xbox Game Pass Ultimate comprende anche l'accesso a EA Play, a numerosi Vantaggi (come il ricco pacchetto di contenuti di Riot Games per Game Pass), la possibilità di fruire tutti i titoli di PC Game Pass e, ultimo ma decisamente non per ordine di importanza, l'accesso a Xbox Cloud Gaming su PC, console Xbox o sistemi mobile.

Il lancio dello Starter Bundle di Xbox Series S è previsto in Europa per il 31 ottobre al prezzo consigliato di 299,99 euro, con preordini già attivi da oggi presso i rivenditori e i negozi di elettronica che aderiscono all'iniziativa.