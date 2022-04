Xbox Series S al miglior prezzo: offerte e sconti per risparmiare

Se trovare Xbox Series X e PlayStation 5 non è così semplice, Xbox Series S si riesce a reperire con facilità online e presso i rivenditori fisici, con i negozianti che spesso presentano anche offerte speciali, tagli di prezzo e bundle per acquistare Xbox Series S in sconto. Ecco le offerte più interessanti di aprile 2022.

Nel momento in cui scriviamo il prezzo della console è allineato presso i principali rivenditori italiani, ma non manca qualche offerta interessante. Da GameStop Xbox Series S costa 299.98 euro in un pacchetto che include oltre alla console e al controller anche contenuti digitali per Fortnite e Rocket League. Sempre da GameStop potete sottoscrivere Xbox All Access a 24.99 euro al mese per 24 mesi, cifra che vi permetterà di acquistare Xbox Series S con abbonamento Xbox Game Pass Ultimate incluso.

Leggermente più basso il prezzo da Unieuro, dove Xbox Series S costa 295 euro, da Mediaworld è invece in vendita un bundle molto interessante: LG Oled evo 4K OLED55C26LD 2022 + Xbox Series S a 2.099 euro invece di 2.397,99 euro.

Su Amazon Xbox Series S costa 289.68 euro, l'offerta più interessante è però quella del Microsoft Store, dove Xbox Series S è in vendita a partire da 279 euro, con la possibilità di configurare il proprio bundle, spedizione standard e reso gratis.