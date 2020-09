Xbox Series S: Minecraft e Jedi Fallen Order nel trailer ufficiale del Quick Resume

Nel corso della serata è apparso sul canale YouTube ufficiale di Microsoft un trailer interamente dedicato al Quick Resume, funzionalità che il colosso di Redmond ha deciso di mostrare in azione su Xbox Series S.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il Quick Resume è quella particolare novità presente sulle console di prossima generazione grazie alla quale i giocatori possono mettere contemporaneamente in pausa più giochi e passare da uno all'altro non solo in tempi rapidissimi, ma anche riprendendo esattamente da dove avevano interrotto l'azione. Nel trailer ufficiale del Quick Resume vediamo infatti il passaggio da Star Wars: Jedi Fallen Order a Minecraft Dungeons per poi passare a Skate 3, il vecchi Black e tornare infine sull'action a base di Jedi di Respawn Entertainment. Come potete notare, il tutto avviene in maniera fluida anche su Xbox Series S grazie alla potenza del processore e alla velocità dell'SSD, componenti che consentiranno di fare lo stesso anche su Xbox Series X.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che proprio oggi è stato confermato che i giochi Xbox Series S occuperanno meno spazio rispetto a Xbox Series X, a causa della risoluzione delle texture più bassa.