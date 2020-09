Xbox Series S nasconde un easter egg: Master Chief si annida nella console!

Dopo aver acquisito lo status di hardware reale ed ufficiale, Xbox Series S si prepara ad approdare sugli scaffali di tutto il mondo il prossimo 10 novembre.

In attesa di poter mettere le mani sulla scocca del nuovo hardware, c'è chi si è divertito ad analizzare nel dettaglio le immagini della console ad ora disponibili. E gli utenti che si sono dedicati ad un'osservazione particolarmente minuziosa hanno potuto notare un simpatico dettaglio inserito da Microsoft all'interno dell'hardware. Si tratta di fatto di un piccolo Easter Egg dedicato a Master Chief, vera e propria icona verdecrociata. Come potete verificare dalle immagini presenti nei cinguettii in calce a questa news, una riproduzione dell'iconico elmo del personaggio è stata riprodotta sulla PSU di Xbox Series S.



Non è la prima volta che Microsoft si diverte a nascondere Master Chief nei propri hardware: sempre in calce potete infatti trovare altri Easter Egg, presenti, questa volta, sulle componenti interne di Xbox One e Xbox One X. Del resto, il personaggio accompagna da sempre la storia Xbox, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nel nostro speciale sull'evoluzione di Bungie, team autore di Halo e di Destiny.



Se siete curiosi di avere maggiori informazioni sulla seconda console next-gen di Microsoft, vi segnaliamo che la Redazione di Everyeye ha riassunto tutte le caratteristiche di Xbox Series S in video: buona visione!