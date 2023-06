Xbox Series S nera da 1TB esiste perché l'hanno chiesta i giocatori, dice Phil Spencer

In chiusura dell'Xbox Showcase 2023, Phil Spencer è apparso sotto i riflettori per annunciare ufficialmente l'arrivo di Xbox Series S nera con 1TB di archiviazione. Il leader di Microsoft Gaming ha spiegato ai microfoni di Famitsu come mai la compagnia ha pensato a questo nuovo modello della sua console current gen entry level.

Phil Spencer ha spiegato come una Xbox Series S con memoria più capiente fosse uno dei desideri espressi con maggiore frequenza dai giocatori. È semplicemente questo il motivo per cui Microsoft ha pensato di dare il via ai lavori sul nuovo modello.

"Sono stati i giocatori, il feedback più comune su Xbox Series S era sulla dimensione della memoria di archiviazione. Xbox Series S è stata progettata pensando a un prezzo specifico. Volevamo mantenere il prezzo il più basso possibile, ma le unità per console sono parti costose.

Stiamo rispondendo al feedback degli utenti. I due feedback che ho sentito sono stati "Voglio più disponibilità di Xbox Series X perché non riesco a trovarla" e "Voglio più spazio di archiviazione per Xbox Series S". Il team hardware ha fatto un ottimo lavoro e ho deciso di cambiare i colori in modo da poter creare una distinzione tra 512 GB e 1 TB quando saranno entrambe ​​sul mercato".

Xbox Series S Carbon Black da 1TB è preordinabile in Italia al prezzo di 349,99 euro e sarà disponibile nei negozi a partire dal primo settembre.