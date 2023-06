Xbox Series S nera preordini aperti anche in Italia: data di uscita e prezzo in Euro

Dopo aver annunciato la nuova Xbox Series S nera Carbon Black durante Xbox Games Showcase, Microsoft ha ora aperto ufficialmente i preordini della nuova console anche in Italia, confermando la data di uscita e il prezzo in Euro, in dubbio fino a poche ore fa.

Potete preordinare Xbox Series S Carbon Black su Microsoft Store (link non tracciato) al prezzo stimato di 349.99 euro, Microsoft precisa come questo sia un "prezzo stimato" e come tale soggetto a possibili modifiche. In caso di preordine la consegna è prevista per il primo settembre 2023, data di uscita di Xbox Series S Carbon Black in Italia, la confezione include la console di colore nero, un controller della stessa tonalità, cavo di alimentazione e cavo HDMI, non sono inclusi invece giochi o altri accessori.

Questa edizione di Xbox Series S si distingue dal modello attuale per il colore Carbon Black (anziché White Robot) e per la presenza di una unità SSD da 1TB integrata invece dell'unità da 512GB che equipaggia il modello attualmente in commercio, a parte questo però non ci sono altre differenze e le specifiche tecniche restano invariate.

Siete interessati a questa versione nera di Xbox Series S oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.