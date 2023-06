Xbox Series S nera: quando esce, quanto costa e cosa cambia

A sorpresa, durante Xbox Games Showcase, la casa di Redmond ha annunciato una nuova versione di Xbox Series S, la console più piccola e compatta della famiglia Xbox, che in questi anni ha riscosso un buon successo commerciale.

Xbox Series S si prepara ad arrivare nei negozi in versione aggiornata, Microsoft ha infatti presentato l'edizione Carbon Black. Ma cosa cambia rispetto al modello attualmente in commercio? Le differenze sono due, ovvero il colore (Carbon Black, nero, invece del bianco Robot White) e la presenza di un SSD da 1TB al posto di quello attuale da 512GB, di cui poco più di 350 effettivamente utilizzabili.

Microsoft risolve così una delle principali criticità di Xbox Series S, ovvero la capienza dell'SSD, per molti sottodimensionato considerando le dimensioni sempre più "monstre" dei giochi AAA che arrivano spesso a superare quota 100/200 GB con gli aggiornamenti.

Xbox Series S Carbon Black non presenta altre differenze a parte il colore e la dimensione dell'SSD, le specifiche tecniche restano dunque invariate rispetto al modello attualmente in commercio. C'è un ma però, perché lievita il prezzo: Xbox Series S Carbon Black è in preordine da oggi con disponibilità prevista per il primo settembre 2023 al prezzo di 349 dollari negli Stati Uniti e presumibilmente 349.99 euro in Europa.