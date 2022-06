Xbox Series S e Nintendo Switch OLED in sconto su eBay

Anche questa settimana, continuano le offerte su eBay per i prodotti legati al gaming. Iniziamo a snocciolare le promozioni più interessanti partendo da quelle proposte su due console: Xbox Series S e Nintendo Switch OLED, su cui si possono risparmiare delle somme interessanti rispetto ai prezzi di listino.

Sconti Xbox Series S e Switch OLED su eBay

Microsoft Xbox Series S Bianco 512 GB: € 269,90 (€ 289,90)

Bianco 512 GB: € 269,90 (€ 289,90) Nintendo Switch Modello OLED: € 339,90 (€ 374,90)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, con possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche indicate direttamente nella scheda prodotto.

Come sempre, consigliamo di effettuare l'ordine più rapidamente possibile in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out nel giro di poche ore. I venditori in questione beneficiano della garanzia cliente eBay che permette di godere di tutte le assicurazioni del caso qualora dovessero esserci problemi con la spedizione dei prodotti. Si tratta anche di venditori con percentuali di feedback elevate, il che è un plus.