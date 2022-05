Xbox Series S, Nintendo Switch e Switch Lite in offerta su eBay: inizia l'estate!

Archiviati gli eDays di eBay, il marketplace online propone una nuova gamma di promozioni che, come sempre in questi casi, abbiamo spulciato per voi per scoprire le più interessanti. Tra le offerte degne di nota in giornata odierna segnaliamo una serie di offerte su Xbox Series S, Nintendo Switch e Switch Lite.

Offerte eBay su Xbox Series e Nintendo Switch

La spedizione è garantita a stretto giro di orologio, con la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. I venditori in questione hanno tutti il 99% di feedback positivi, e beneficiano della garanzia cliente di eBay che permette di godere di tutti i vantaggi sui resi. Per tutti i dettagli, come sempre, vi rimandiamo alle singole pagine dei prodotti.

Ovviamente non abbiamo alcuna informazione sulla data di scadenza delle offerte e per tutti i dettagli vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti. Per alcuni di questi è anche presente l'indicazione che la "disponibilità è limitata".