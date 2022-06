Xbox Series S non è mai stata così dolce: ecco la mega-caramella a forma di console!

Gli artigiani di StickyLollies, un'azienda specializzatasi nella creazione di caramelle personalizzate su commissione, ha raccolto una sfida lanciatagli da Xbox ANZ (Australia e Nuova Zelanda) e realizzato una "versione ipercalorica" di Xbox Series S e relativo controller.

Il fondatore di StickyLollies, David King, spiega di aver deciso di raccogliere il guanto di sfida lanciatogli dal team Xbox perché "volevamo creare qualcosa di unico, replicando al tempo stesso ogni aspetto della console e del controller Xbox nel modo più accurato possibile".

Per riuscire in questa impresa, i ragazzi di StickyLollies hanno utilizzato le stesse materie prime impiegate nella realizzazione dei loro prodotti dolciari, senza cioè ricorrere a "trucchetti" come l'adozione di glasse, paste di zucchero, addensanti o materiali non commestibili.

La console e il controller Xbox Series S di Sticky, di conseguenza, sono sostanzialmente delle enormi caramelle plasmate a mano con zucchero fuso, colorante e aroma al gusto di mela. In cima alla notizia trovate il filmato girato da StickyLollies per ripercorrere tutti i passaggi compiuti dai caramellai australiani per realizzare il sogno proibito di ogni appassionato di videogiochi con un debole per i dolci.