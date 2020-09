Xbox Series S non limiterà la grafica dei giochi su Xbox Series X: Microsoft spiega perchè

Intercettato dalla redazione di IGN.com, il capo progettista della divisione videoludica di Microsoft, Jason Ronald, ha ribadito che gli sviluppatori non saranno limitati nella creazione di videogiochi destinati ad essere proposti su console dalla diversa potenza computazionale come Xbox Series X e S.

Il massimo rappresentante del team di progettisti che ha dato forma alla nuova famiglia di console Xbox spiega infatti che "le funzionalità principali sono le stesse tra le due console. Variable Rate Shading, DirectX Ray Tracing, tutte le funzioni della Xbox Velocity Architecture: volevamo assicurarci che quelle capacità fossero presenti sin dal principio, ma alla fine spetterà solo agli sviluppatori fare ciò che ritengono più giusto con i propri titoli".

Il sensibile scarto tra la potenza delle GPU di Xbox Series S e X, a detta di Ronald, non dovrebbe trarre in inganno sulle reali capacità di Series S, e questo perchè "le aree che di solito comportano maggiori sfide per gli sviluppatori sono la potenza della CPU e le prestazioni dell'I/O, ma in fase di progettazione delle nuove console Xbox per noi è stato di fondamentale importanza assicurarci che Series S e X fossero simmetriche sia per quanto riguarda la CPU che l'I/O. E poi gli sviluppatori sono già bravissimi nello scaare la qualità grafica come meglio credono".

Per Ronald, quindi, le prestazioni grafiche dei giochi destinati ad approdare su Xbox Series S ed X saranno equivalenti. L'unica discriminante, come precisato a più riprese da Microsoft dall'annuncio di Xbox Series S, sarà determinata dalla "risoluzione target" di 1440p per Series S e 4K per Series X, anche se gli sviluppatori avranno comunque modo di ridurre o aumentare risoluzione, framerate e dettagli grafici in base alle proprie necessità. A tal proposito, vi rimandiamo alle ultime dichiarazioni del CEO di Sony su PS5 vs Xbox Series S e l'idea scartata della versione "entry level" di PlayStation 5.