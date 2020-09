Xbox Series S: nuovi indizi da ESRB e PEGI, l'annuncio della console è imminente?

Gli indizi sull'esistenza di Xbox Series S, anche conosciuta come Xbox Lockhart, continuano a moltiplicarsi. Sebbene Microsoft non abbia ancora svelato le proprie carte, gli organismi per la classificazione come ESRB e PEGI sembrano prepararsi all'imminente annuncio della sorella minore di Xbox Series X.

Gli istituti che si occupano della classificazione dei videogiochi nelle ultime settimane hanno cambiato la denominazione per i titoli destinati a Xbox Series X. Come ha notato l'utente Twitter Andrew Marmo infatti l'ESBR non si riferisce più ad una console specifica di casa Microsoft, rimandando più semplicemente ad un generico "Xbox Series", come nel caso di Call of Duty: Black Ops Cold War. L'organismo di valutazione europeo, conosciuto come PEGI, ha intrapreso lo stesso tipo di indirizzo classificando i titoli destinati alla console di Redmond con la dicitura "Xbox 2020".

Insomma, ESRB e PEGI non si riferiscono più ad Xbox Series X in maniera esplicita, ulteriore elemento che va a rafforzare l'idea della possibile esistenza di due console targate Redmond e più nello specifico di Xbox Series S. Negli ultimi giorni anche il materiale promozionale relativo al Game Pass ha offerto qualche spunto interessante. Ovviamente l'ultima parola spetta a Microsoft e ad una eventuale presentazione non ancora annunciata. L'evento relativo a Xbox di agosto è infatti stato rimandato al mese di settembre e in tanti sperano di poterne sapere di più durante il prossimo Tokyo Game Show. Non rimane che attendere!