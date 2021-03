Xbox Series S di nuovo disponibile su Amazon.it con consegna veloce gratis

Xbox Series S torna in vendita su Amazon.it con consegna rapida gratis disponibile: ordinando oggi la console la riceverete a casa entro domenica 21 marzo oppure entro il 19 marzo con consegna più veloce a pagamento.

Xbox Series S costa 299.99 euro su Amazon, non sono previsti sconti o bundle di alcun tipo, la confezione include la console, un controller wireless bianco, cavo HDMI e cavo di alimentazione. Xbox Series S, al contrario della sorella maggiore Xbox Series X, è una console All Digital e dunque non include un lettore ottico, mossa necessaria per risparmiare sui costi e riuscire ad abbassare il prezzo di vendita al pubblico.

Un hardware dal prezzo decisamente accessibile, ideale per sfruttare al meglio le potenzialità di Xbox Game Pass e divertirsi con i giochi free to play, secondo gli analisti presto Xbox Series S diventerà il sistema migliore per fruire di questi contenuti, sicuramente il più economico in circolazione.

Insieme a Xbox Series S su Amazon.it potete anche acquistare i nuovi controller Xbox nelle colorazioni bianco, nero e blu al prezzo di 59.99 euro, la versione rossa Pulse Red è attualmente sold-out.

Tutti i prodotti sono disponibili nel momento in cui scriviamo ma come noto le scorte sono limitate, dunque se siete interessati all'acquisto affrettatevi prima che Amazon registri il sold-out.