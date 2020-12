Xbox Series S di nuovo disponibile a sorpresa su Amazon.it con spedizione rapida

A sorpresa in questo mercoledì di fine dicembre Xbox Series S torna disponibile su Amazon Italia, la console è in pronta consegna e dunque in caso di acquisto non dovrete attendere molto per riceverla comodamente a casa.

Xbox Series S costa 299.99 euro, disponibili anche i nuovi controller Xbox nelle colorazioni Robot White (bianco), Black Carbon (Nero Carbone) e Shock Blue. Di seguito i link tracciati per l'acquisto:

Compra Xbox Series S su Amazon

Acquistando oggi Xbox Series S la riceverete a casa lunedì 4 gennaio, ovvero il primo giorno utile dopo le festività di fine anno e il weekend. Pochi giorni di attesa dunque, con la console disponibile in magazzino e pronta per la spedizione.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Xbox Series S, la console Microsoft è la piattaforma next-gen più economica sul mercato, una piattaforma adatta a coloro che vogliono entrare nel mondo Xbox spendendo poco e che non hanno a disposizione un televisore 4K. Una buona alternativa alla sorella maggiore Xbox Series X e come detto una porta d'ingresso economica nella famiglia Xbox.