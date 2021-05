Xbox Series S in offerta su Amazon con disponibilità immediata

Voglia di Xbox Series S? Siete fortunati perchè la console economica di Microsoft è tornata disponibile su Amazon Italia ed è in vendita a prezzo scontato con disponibilità immediata.

Xbox Series S costa 289 euro su Amazon invece di 299.99 euro con un risparmio del 4% (10.99 euro) sul prezzo di listino, un piccolo sconto che potrebbe non incidere troppo sulla vostra decisione ma che certamente deve essere visto come un piccolo inizio per quanto riguarda le offerte sulle console di nuova generazione.

La console è nuova, venduta e spedita da Amazon e dunque con tutte le garanzia e la protezione offerta dal celebre sito di eCommerce. Ordinando oggi Xbox Series S la riceverete a casa giovedì 4 giugno o martedì 1 giugno optando per la spedizione veloce, se siete abbonati ad Amazon Prime non avrete costi di spedizione e dunque ammortizzerete ulteriormente il risparmio.

La piccolina della casa di Redmond non è dotata di lettore ottico e dunque non permette di leggere dischi di nessun tipo (siano giochi o film), si tratta di una console con anima interamente digitale, perfetta per scoprire il catalogo Xbox Game Pass o giocare con giochi free to play come Fortnite, Call of Duty Warzone e Rocket League.